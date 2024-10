Manutenzione strade a Persiceto. Aperto il bando per i contributi

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha aperto un bando per erogare contributi riguardo la manutenzione delle strade vicinali o interpoderali a uso pubblico. Si tratta di quelle strade private, ma che hanno interesse locale, poste fuori dal centro abitato. In genere sono vie di comunicazione di fatto realizzate per accedere a una serie di fondi o generalmente per collegarsi a una via.

"Abbiamo siglato un accordo anche con la Partecipanza – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – per erogare fondi, circa 50.000 euro per un biennio, riguardo la manutenzione delle strade vicinali. E in questo contesto il Comune può mettere a disposizione dei mezzi per eseguire dei lavori di riqualificazione stradale".

Il bando, che scade alle 12 del 4 novembre, è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’erogazione di contributi relativi alla compartecipazione del Comune nelle attività di gestione e manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento comunale. Regolamento che è stato approvato dal consiglio comunale nel 2021. E potranno ricevere i contributi solo inerenti a interventi relativi a strade o tratti di strade comprese nel regolamento. Ulteriori informazioni, così come la modulistica in questione, si possono trovare nel sito web del Comune.

E sempre in tema di lavori pubblici al di fuori del centro abitato, per motivi di sicurezza è stato istituito il senso unico alternato nel tratto di via Di Mezzo compreso tra via Bassa e via Castagnolo, in corrispondenza del ponticello posto sullo scolo Romita.

Rimane, inoltre, la chiusura del ponte e l’interruzione del traffico veicolare in corrispondenza del ponticello situato tra il civico 6 e civico 7 sullo scolo Muzzone, nel tratto tra le vie Castagnolo e Cassola.

"Sui due lati del ponticello sullo scolo Romita nel tratto compreso fra le vie Bassa e Castagnolo – precisa il primo cittadino – si sono presentati dei distacchi dei muretti di contenimento e si è reso necessario restringere la carreggiata in quel punto, consentendo comunque la circolazione dei veicoli a senso unico alternato, con il diritto di precedenza a chi proviene da via Bassa, rispetto a chi proviene da via Castagnolo".

La chiusura del ponte sullo scolo Muzzone e l’interruzione della circolazione in quel tratto si sono rese necessarie a causa di un cedimento della banchina stradale sul ponte stesso. I residenti della via possono ugualmente raggiungere le loro abitazioni o terreni da via Cassola o da via Castagnolo.

