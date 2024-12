Marcello Veneziani al Bononia: "Un nuovo sapere è possibile"

"Nascere è ereditare e morire è lasciare in eredità qualcosa". Questa frase all’interno del libro ‘Senza Eredi’, dello scrittore e giornalista Marcello Veneziani, sintetizza gli argomenti trattati durante l’incontro che si è svolto al Circolo Bonomia di fronte a una foltissima platea di soci del circolo presieduto da Rosanna Ghetti. Il volume "andato a ruba" racconta la storia del pensiero attraverso 70 ritratti di personaggi famosi nella nostra cultura occidentale accanto ad altri meno noti, ma altrettanto influenti per il nostro sapere.

Intervistato dalla presidente Ghetti sul pensiero che l’autore ha voluto esprimere con questo testo, Veneziani si conferma "un grande pensatore", narrando come la nostra cultura contemporanea stia dimenticando la propria tradizione. Citando il filosofo francese Bernardo di Chartres, "siamo come nani sulle spalle dei giganti", così Ghetti viaggia sugli stessi binari dell’autore e riassume il libro di Veneziani affermando che "l’uomo contemporaneo ha dimenticato la propria eredità e così facendo non lascerà nulla ai posteri. Dobbiamo esaltare le nostre radici e conservarle per poter lasciare un lascito culturale a nostra volta".

La domanda che la presidente ha poi posto a Veneziani è se "è possibile un nuovo sapere". La risposta, secondo Veneziani, è affermativa: "È nella natura dell’uomo cominciare, non morire". Subito dopo l’incontro ha avuto luogo la cena dello chef Max Poggi.

g.d.c