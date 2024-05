Mercatino artigianale a Pian del Voglio per tutta la famiglia

Torna domani il ’Mercato a tutto sPiano’ di Pian del Voglio, un appuntamento fisso che si svolge ogni prima domenica del mese. Riscoprire il tradizionale mercato consentirà a tutti di riavvicinarci al concetto di produzione locale, di sostenibilità, di prodotti a km 0 e come tale, rappresenterà un’occasione per condividere un momento di scoperta dei sapori e profumi della terra e dei prodotti della manifattura artigianale.

Il mercato rappresenterà un luogo ed un momento ideale in cui passare insieme una domenica all’aria aperta, esplorare e scoprire tanti alimenti e più in generale prodotti locali più o meno conosciuti, rappresentando il collegamento diretto tra la terra e la tavola, tra la produzione artigianale e la casa, passaggi che nell’epoca dei centri commerciali e degli acquisti online diventano sempre più spesso ignorati e sottovalutati, ma che soprattutto in realtà come quelle appenniniche costituiscono un elemento importante per riflettere sull’importanza della produzione locale. Per i più piccoli saranno a disposizione giochi gonfiabili.