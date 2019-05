Bologna, 17 maggio 2019 - Grande festa per l’arrivo in città (VIDEO) della corsa più bella del mondo: è la Mille Miglia che, con le sue auto d’epoca, ha appena fatto tappa in città. La prima vettura ha varcato le porte del centro poco fa dopo una lunga giornata di corsa: la carovana è partita da Roma in mattinata, ha attraversato la Toscana, una breve sosta a Siena per il pranzo, per poi valicare l’appennino dal passo della Futa e della Raticosa.

LEGGI ANCHE: Incidente alla Mille Miglia, scontro tra due Ferrari

Scese dalla Val di Zena verso San Lazzaro, le auto sono entrate in centro da piazza Trento Trieste, quindi viale Dante e via Santo Stefano per dirigersi verso Piazza Maggiore. Davanti a San Petronio si sono già riversati tantissimi appassionati dei motori in attesa di acclamare l’arrivo delle vetture che sfileranno, dopo la cena dei piloti, intorno alle 9 su una pedana posizionata all’altezza di via Volturno.

La folla scesa in strada sta ammirando il passaggio di 430 auto d’epoca, tra Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo e persino Zagato. Tanta l’attesa anche per i vip in gara: Joe Bastianich, Carlo Gracco e Giancarlo Fisichella sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno preso parte alla competizione. Dai piloti agli chef stellati, quindi, nella terza e penultima tappa della Mille Miglia, che ripartirà domani mattina per l’ultimo capitolo della sua trentasettesima rievocazione storica, destinazione Brescia.

Nelle vie toccate dalla sfilata sono stati istituiti divieti di sosta e di circolazione: qui l'ordinanza del traffico e qui le modifiche ai percorsi dei bus Tper.