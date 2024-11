Altre minacce a Lepore, il Pd: “Scritte ignobili”. Bernini: “Piena solidarietà al sindaco”

Bologna, 12 novembre 2024 – Ancora un’intimidazione nei confronti del sindaco Matteo Lepore, che si è manifestata in una scritta minacciosa contro il primo cittadino di Bologna, comparsa al circolo del Pd 2 agosto 1980 di via Casarini. Era già successo a fine ottobre, quando lo stesso circolo del Pd era stato imbrattato e il sindaco aveva ricevuto altre minacce.

“Ancora un risveglio amaro quello di stamattina al circolo Pd 2 agosto 1980 – denuncia la segretaria della Federazione del Pd bolognese, Federica Mazzoni -. Scritte ignobili, atti vandalici, minacce al sindaco Matteo Lepore, gravi e intollerabili”.

Sul muro esterno del circolo nella notte è comparsa una scritta di minaccia indirizzata a Lepore mentre ieri sera, scrive lo stesso circolo su Facebook, c'è stato un episodio di molestie da parte di un passante.

"Tutto il Partito Democratico di Bologna gli è vicino - sottolinea Mazzoni su Lepore - e sostiene la sua azione, in particolare in questo momento in cui il Governo sta cercando di calpestare e ferire Bologna attraverso una violenta propaganda elettorale. Condanniamo con fermezza questo clima d'odio e questi atti intimidatori ed esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al Segretario del circolo Pd Vincenzo Cocco, a tutti i compagni e compagne lì iscritti e ai residenti del quartiere”.

A esprimere la propria vicinanza al sindaco di Bologna Matteo Lepore anche la ministra all’università Anna Maria Bernini: “Piena e totale solidarietà al sindaco Lepore per le minacce e gli insulti. Basta violenza a Bologna. Questa non è la nostra Bologna. La Bologna che conosciamo e che amiamo".