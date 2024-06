Morto Valerio Cacciari, storico fondatore della Mop di Castenaso

Castenaso (Bologna), 15 giugno 2024 - Una settimana di lutto quella appena trascorsa per la comunità di Castenaso che, nella notte di lunedì, ha dovuto salutare Valerio Cacciari. Il 96enne è stato uno storico imprenditore per il territorio di Castenaso e Villanova dove ha fondato i magazzini Mop, diventati ben presto istituzione e punto di riferimento per tutta l’area metropolitana, per privati e imprese.

Nella giornata di ieri, venerdì, in cui si sono tenute le esequie di Cacciari, i punti vendita, ora seguiti dalla figlia e dai familiari, sono rimasti chiusi in segno di lutto.