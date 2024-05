Mostro di Firenze e cultura pop

Stasera alle 18, alla libreria Libraccio in piazza dei Martiri 5, si terrà la presentazione di MDF. La storia del Mostro di Firenze. Volumi 1, 2, 3 (Mimesis edizioni), di Roberto Taddeo. Il tema si cui verterà l’incontro è come il Mostro di Firenze ha agito nella sua epoca di profondi cambiamenti sociali, e come la cultura pop degli anni Settanta e Ottanta, attraverso i fumetti e il cinema, possa averlo influenzato. Perché anche il Mostro, come gli

individui che si nascondevano dietro i suoi brutali delitti, è figlio del suo tempo.

Intervengono alla discussione assieme all’autore Andrea Basti, voce del podcast di approfondimento cinematografico Gli incompetenti e Saverio Migliari, caposervizio del Resto del Carlino di Reggio Emilia.