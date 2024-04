Nasconde droga a casa della suocera

Seguendo il ‘cavallo’ in monopattino, è saltato fuori anche il pesce grosso. Due spacciatori sono finiti in manette, a seguito di un servizio messo in campo dalla Squadra mobile in zona San Donato, dove erano state segnalate dai cittadini attività ‘sospette’. I poliziotti della IV sezione, al lavoro in via Galeotti, hanno individuato subito l’uomo, un tunisino di 36 anni, che poco dopo veniva raggiunto da un connazionale di 33 anni, ben conosciuto agli uffici di piazza Galilei. Quando un cliente si è avvicinato al primo per comprare due dosi di coca, gli agenti sono entrati in azione: il trentaseienne è stato trovato con 13 palline di coca e 18 di eroina, oltre a 450 euro. Intanto, il compare - che era tenuto sotto controllo - si era avvicinato. Pure lui è stato fermato. Con sé non aveva nulla, ma era stato visto nascondere un mazzo di chiavi. Che, recuperato, ha aperto un appartamento di via Serena, dove vive la suocera: qui c’erano 16 dosi di coca, 20 di eroina, un po’ di hashish e, ben nascosto, un sacchetto con un etto e mezzo di coca, oltre a 16mila euro. Sono così scattate le manette e i due sono finiti alla Dozza.