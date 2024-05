Nofori si ritira, Murgia candidato unitario

A Calderara, in vista delle amministrative, il centrodestra si compatta e presenta una lista civica unica. Si è ritirato infatti il candidato sindaco Fabrizio Nofori che aveva annunciato la sua candidatura con Uniti per Calderara, lista civica vicina al centrodestra. Nofori ha passato il testimone a Matteo Murgia che aveva presentato la sua lista politica di centrodestra. Quest’ultimo ora rappresenta Uniti per Calderara, lista sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Unione di centro.

"Abbiamo trovato un accordo – spiega Murgia – e Fabrizio, che ringrazio tanto, ha fatto un passo indietro. E mi ha dato la possibilità di guidare una lista unitaria con l’appoggio dei partiti". "Per il bene di Calderara e del centrodestra – dice Nofori – mi sono ritirato in buon ordine e ho passato il testimone a Murgia che ora è candidato sindaco nella lista che avevo formato io. Dal mio canto mi sono ritirato. Auguro un buon lavoro a lui e ai candidati consiglieri". Murgia, classe 1977, esperto in sicurezza, svolge la professione di guardia giurata, dal 1999, e ricopre da 10 anni l’incarico di dirigente sindacale per l’Ugl nel settore sicurezza civile come segretario di Bologna. "L’Udc – afferma Riccardo Bizzarri, commissario regionale Udc – forte della sua lunga storia di impegno per i valori cristiani e sociali, ha valutato attentamente le proposte e i programmi dei vari candidati in corsa. E ha riconosciuto in Matteo Murgia un leader autorevole e competente, dotato delle qualità necessarie per guidare Calderara verso un futuro diverso. Murgia incarna i valori di responsabilità, integrità e dedizione che sono fondamentali per la nostra comunità". Murgia ha incassato anche l’appoggio del Popolo della famiglia.

"Serve a Calderara – afferma Mirko De Carli, consigliere nazionale de Il Popolo della famiglia – un forte cambio di passo. Come Popolo della famiglia abbiamo deciso di sostenere e promuovere la candidatura di Matteo Murgia e di unirci alle forze politiche alternative alle sinistra". Ora lo scenario, in vista delle amministrative, vede così in campo oltre alla lista di Murgia altre tre liste: il sindaco uscente Giampiero Falzone (Pd) che si ripropone con la sua lista civica appoggiata dal centrosinistra; Marco Guermandi (Movimento 5 Stelle) con la lista civica sostenuta dai grillini e da Comunisti italiani e Sara Nanetti che si propone con una lista civica.

Pier Luigi Trombetta