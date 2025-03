Nuova raccolta differenziata a San Lazzaro: al via. Ecco come funziona

San Lazzaro (Bologna), 26 marzo 2025 - A San Lazzaro di Savena arriva la nuova raccolta differenziata. Le modifiche al servizio di raccolta interessano oltre 20.000 utenze e riguardano sia la raccolta stradale basata sulle Isole Ecologiche di Base (cassonetti stradali), e sia il servizio porta a porta.

A partire dal 9 giugno verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti stradali. I nuovi contenitori per l’indifferenziato avranno un sistema informatizzato e dal 28 luglio si apriranno solo con la Carta Smeraldo.

Il kit è gratuito e si ritira ai Punti Smeraldo che verranno allestiti sul territorio. Inoltre, si estende l’area del porta a porta: per questi utenti la consegna di Carta Smeraldo e nuovi bidoncini si prenota a domicilio. Sono previsti incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità: il primo appuntamento è mercoledì 2 aprile.

Il kit della nuova differenziata a San Lazzaro contiene tra l’altro la Carta Smeraldo che, oltre a permettere l’identificazione e l’accesso alle stazioni ecologiche, servirà per aprire i cassonetti dell’indifferenziato. La riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, per chi conferisce nei cassonetti stradali, prevede infatti la sostituzione dei contenitori e, per quanto riguarda l’indifferenziato, la collocazione dei nuovi cassonetti informatizzati che si aprono solo con la Carta Smeraldo. Per quanto riguarda il porta a porta, il kit, oltre alla Carta Smeraldo, contiene i nuovi bidoncini dotati di un sistema che consente di associarli al proprio utente. Altra novità: le lattine e l’alluminio si dovranno conferire insieme alla plastica e non più con il vetro.

Ma quali sono le novità e le modalità di ritiro della Carta Smeraldo per chi conferisce nei cassonetti? A partire dal 9 giugno a San Lazzaro verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Quelli per la raccolta dell’indifferenziato inizialmente rimarranno ad apertura libera mentre dal 28 luglio si apriranno solo con la Carta Smeraldo. Dal momento della collocazione dei nuovi cassonetti, le lattine e l’alluminio saranno da gettare nel contenitore della plastica e non più in quello del vetro. Il kit per effettuare correttamente il conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali è composto dalla Carta Smeraldo e dalle guide alla raccolta differenziata.

La Carta Smeraldo e il kit della nuova differenziata sono gratuiti e devono essere ritirati dal titolare della tassa rifiuti o da un suo delegato. Il modulo della delega è in arrivo in tutte le buchette della posta in questi giorni, insieme a una lettera che spiega le novità.

Nel corso dei mesi di maggio e giugno i cittadini avranno a disposizione numerose date nelle quali ritirare il kit ai Punti Smeraldo allestiti da Hera in alcuni luoghi del territorio. Ecco dove e quando: Officine San Lab (via Emilia 253, entrata laterale), aperto dal 7 maggio all’8 giugno dal mercoledì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, e la domenica dalle 9 alle 12.30; Centro Giovanile Fermento (via Giovanni Paolo II 6): dal 7 al 10 maggio e dal 14 al 17 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; Sala di Città (Palazzo Municipale, accesso da via Emilia 92): dal 21 al 24 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; Centro sociale Tonelli (via Galletta 42, Mura San Carlo): dal 28 al 31 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Chi non facesse in tempo a ritirare la Carta Smeraldo e il kit in queste date, potrà farlo nel mese di giugno ai seguenti Punti Smeraldo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 in queste date e luoghi: 12-13-14 giugno al Centro Sociale La Terrazza (via del Colle 1, Ponticella); 19-20-21 giugno al Centro Sociale Tonelli (via Galletta 42, Mura San Carlo); 26-27-28 giugno al Centro Sociale Ca’ Bassa (via Ca’ Bassa 31, Idice).

A partire dal 30 giugno, il ritiro sarà possibile allo sportello del Servizio Clienti Hera di San Lazzaro che si trova in via Emilia 243 ed è aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, il martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13.

Per le utenze servite dal porta a porta, il sistema richiede l’uso di nuovi contenitori per i rifiuti: dal 30 giugno saranno obbligatori e i rifiuti non potranno più essere esposti nei vecchi bidoncini. Le lattine e l’alluminio, così come per la raccolta stradale, saranno da gettare nel contenitore della plastica e non più nel vetro. Un’altra novità è l’aumento della frequenza della raccolta dell’organico che verrà ritirato tre volte alla settimana.

Il kit della nuova differenziata porta a porta comprende: un bidoncino giallo per la raccolta di plastica/lattine; un bidoncino azzurro per la raccolta di carta/cartone; un bidoncino marrone per la raccolta dell’organico (con pattumiera sottolavello e sacchi); un bidoncino grigio per la raccolta dell’indifferenziato; la raccolta del vetro resterà stradale anche nelle zone servite dal porta a porta; le guide alla raccolta differenziata che contengono anche il calendario con i giorni di raccolta; la Carta Smeraldo per aprire il cassonetto stradale dell’indifferenziato perché, anche se si è serviti dal porta a porta, si possono utilizzare i contenitori stradali collocati sul territorio comunale. Il kit è gratuito e la consegna avverrà a domicilio: per concordare data e ora, occorre chiamare il numero verde gratuito 800 803040, attivo dal 14 aprile al 6 giugno.

I vecchi bidoncini della raccolta dell’indifferenziato e dell’organico saranno ritirati al momento della consegna di quelli nuovi, se svuotati e puliti, e la plastica di cui sono fatti verrà avviata a riciclo. Dal 1° luglio gli amministratori di condominio potranno richiedere i bidoni scarrabili per i rifiuti differenziati.

Sarà capillare la campagna informativa che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli negli adeguamenti del servizio. Sono numerose le iniziative previste: oltre alla lettera in arrivo in questi giorni a tutte le utenze, sono in programma appuntamenti pubblici e gazebo dove verranno illustrate tutte le novità.

Gli incontri pubblici dedicati alla raccolta stradale si terranno: mercoledì 2 aprile dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30 al Centro Sociale Malpensa (via Jussi 33); mercoledì 9 aprile dalle 17.30 alle 19.30 nella Chiesa San Luca Evangelista in via Donini 2 alla Cicogna; giovedì 10 aprile dalle 17.30 alle 19.30 al Centro Sociale Tonelli in via Galletta 42, Mura San Carlo; dalle 20.30 alle 22.30 al Centro Sociale Malpensa (via Jussi 33).

Gli incontri pubblici dedicati al porta a porta si terranno: giovedì 3 aprile dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30 nella Sala 77 del Circolo ARCI San Lazzaro in via Bellaria 7; martedì 8 aprile dalle 17.30 alle 19.30 nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Castel de’ Britti, in via Idice 25; dalle 20.30 alle 22.30 al Centro Sociale La Terrazza (via del Colle 1, Ponticella); mercoledì 9 aprile dalle 20.30 alle 22.30 nella Chiesa San Luca Evangelista in via Donini 2 alla Cicogna.

Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini quattro infopoint-gazebo allestiti da Hera nelle giornate del 5 e 12 aprile, e 3 e 10 maggio dalle 8.30 alle 12.30 al mercato settimanale del sabato in Piazza Bracci.