Bologna, 4 novembre 2021 - Sono in corso da questa mattina perquisizioni sulla scena del delitto di Natalia Chinni a Santa Maria Villiana, frazione di Gaggio Montano. I carabinieri del Nucleo investigativo, con la collaborazione dell'unità cinofila, sono tornati nell'abitazione della vittima, ex insegnante di inglese di 72 anni, è in quella del vicino indagato, primo cugino della vittima, stessa età. Si cercano la possibile arma del delitto e i pallini esplosi contro la donna. Sette in tutto, sparati da distanza ravvicinata molto probabilmente con un fucile da caccia. Due quelli recuperati durante l'autopsia, ancora conficcati nel corpo. Si cercano i restanti cinque. Due hanno trapassato la 72enne da parte a parte, tre infine i fori di sola entrata ritrovati.

Lo sfogo del marito: "Ditemi chi ha ucciso la mia Natalia" - I punti oscuri del delitto

Notizia in aggiornamento