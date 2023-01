Omicidio di via Larga a Bologna, in un video l’agonia della vittima

Bologna, 14 gennaio 2023 - C’è un video. Dura appena trenta secondi. Ma in quel mezzo minuto racchiude tutto l’orrore di cui l’uomo è capace. Uno ‘snuff movie’ involontario, quello girato nel capannone di via Larga, che a luglio scorso è stato teatro di torture, culminate nel cruento omicidio di Kaled Maroufi. Un video ritrovato dal Ris nel cellulare di uno degli indagati per la mattanza di gruppo del venticinquenne tunisino. Tre suoi connazionali (Attia Hamza, Mohamed Waz e Hosni Nafzaoui) sono già finiti in carcere. Adesso, i carabinieri hanno chiuso il cerchio sul delitto, con l’arresto di altri due giovani tunisini, Iheb Jawadou e Azer Marzouk, entrambi 20 anni, fermati in Germania, dove si erano rifugiati subito dopo l’omicidio. Omicidio via Larga Bologna, lite per il bottino di una rapina. Così è morto il ragazzo LUOGO RITROVAMENTO CADAVERE IN VIA LARGA I militari del Nucleo investigativo dell’Arma, forti di una mole di prove schiaccianti a carico dei due tunisini, attraverso la pm Anna Sessa che coordina le indagini, avevano chiesto l’arresto internazionale per i due indagati. Marzouk ha ricevuto la notifica mentre si trovava già in carcere a Mannheim, per spendita di monete false; Jawadou, invece, è stato fermato per strada,...