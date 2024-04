’Onfalos’, l’arte contemporanea per i più piccoli

Arte contemporanea per bambini, laboratori, spettacoli e musica: torna la rassegna ‘Onfalos, infanzia al centro’ curata da Laminarie, compagnia teatrale che ha sede a Dom La cupola del Pilastro, che complie 30 anni. La rassegna, che si articola in 14i appuntamenti in sei luoghi della città, si apre oggi alle 17 nella loro sede con la presentazione un progetto internazionale: ‘Racconta le tue lingue e le tua identità’, realizzato dalle scuole Romagnoli (Istituto comprensivo 11) e l’ École Élémentaire Gaspard Monge di Saint Etienne grazie al contributo dell’Unione Europea - Erasmus+. Diversi mesi di attività laboratoriale ed esperienze artistiche, per indagare le diverse culture, lingue ed identità presenti nel rione Pilastro. "Un lavoro che unisce il radicamento territoriale all’internazionalità. Presenteremo un video e due mostre che testimonieranno le varie fasi del progetto. A giugno poi andremo noi in Francia" spiega Bruna Gambarelli, co-fondatrice di Laminarie. I diversi eventi di Onfalos si diramano in sei luoghi chiave: dalla loro sede al Pilastro, al Cinema Modernissimo (dove giovedì alle 10.30 si terrà ‘Un racconto per immagini’ con Giancarlo Basili ed Elena Correra e il giorno dopo verrà proiettato ‘Il grande dittatore di Charlie Chaplin), alla biblioteca dell’ Archiginnasio, al Sottopasso di Piazza Re Enzo. Ma è coinvolto anche il Museo della Musica, che sabato alle 16.30 ospiterà laboratori e una visita dedicata ad Mozarte e alla sorella Nannerl, fino al parco parco Simone Weil in cui – ci tengono a sottolineare gli organizzatori – "siamo orgogliosi di tenere alcuni nostre attività laboratoriali, dopo che da poco è stato intitolato alla filosofa". Non mancheranno ospiti internazionali, la rassegna si chiude il 24 aprile al Dom con tre repliche dello spettacolo ‘Nannerl’ (nella foto), ispirato dalla vicenda della sorella di Wolfgang Amadeus Mozart: in quella serale delle 21 si esibirà anche il pianista Alexander Romanovsky. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero, con prenotazione obbligatoria a info@laminarie.it ad eccenzione del Nannerl con Romanovsky e dello spettacolo ‘All’inizio della città di Roma - Ballo della Compagnia Mòra’ di domenica 21 aprile.

Alice Pavarotti