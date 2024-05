Ordigno bellico in via del Ravone

Un ordigno bellico, privo di spoletta e dunque innocuo è stato rinvenuto venerdì dagli operai di Hera Gas in via del Ravone. Gli operai, impegnati in un lavoro di consolidamento di un ponticello per conto del Consorzio di Bonifica Renana, in un intervento in convenzione con il Comune, hanno individuato la bomba della Seconda Guerra Mondiale e avvertito subito la polizia locale e gli artificieri, per avviare tutti gli accertamenti. Dopo il controllo, che ha evidenziato l’assenza di un rischio di esplosione, si è deciso di rimuovere martedì l’ordigno.