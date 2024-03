Parcheggi divorati dal cantierone

Nell’ambito del cantiere per la Nuova Porrettana, sono partiti da pochi giorni i lavori che interesseranno in maniera progressiva anche il parcheggio gratuito adiacente la stazione Ronzani. Il Comune segnala che nei primi giorni si è trattato di ridurre una ventina di posti auto, sui cento totali, inclusi entro l’area di cantiere in ordine da sud verso nord. Col programma di procedere nelle successive settimane a ulteriori interventi, fino alla chiusura completa del parcheggio ed estensione anche di una porzione di via Ronzani. In alternativa, suggerisce il Comune, è sempre possibile utilizzare il parcheggio coperto di Galleria Ronzani, a pagamento.