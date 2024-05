Partita la demolizione dell’ex Metalplast. Riaperto il parcheggio nell’area

Riaperto il parcheggio nell’area dell’ex Metalplast e cominciate le opere di demolizione della vecchia fabbrica per far posto alle aule della nuova scuola media di Sasso Marconi. Terminate le operazioni di insediamento del cantiere da parte della ditta appaltatrice Atlante di Roma e completate le indagini necessarie alla bonifica dell’area e alle verifiche tecniche prima della demolizione del fabbricato, l’Amministrazione comunale di Sasso ha chiesto alla direzione lavori di riorganizzare l’area. Obiettivo: consentire la riapertura dei 21 posti auto dell’ex Metalplast, che si trovano in una zona densamente popolata e strategica per la viabilità locale.