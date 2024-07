Il Passante non parte, summit Regione-Aspi. Arriva la conferma: "Stallo per i costi"

Bologna, 4 luglio 2024 – Il Passante dovrà attendere ancora. Lo stallo che già si era immaginato tant’è che la Festa dell’Unità del Pd resterà al Parco Nord anche per quest’anno, è stato confermato ieri mattina durante l’ennesimo vertice in Regione con Autostrade per l’Italia, Comune e Città metropolitana. Al centro della discussione i lavori del Passante e quelli sulla quarta corsia dell’A14.

L’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, commenta allargando le braccia: "Non abbiamo avuto alcuna rassicurazione sulla partenza del Lotto 1. Siamo preoccupati per lo stallo in cui siamo anche perché Autostrade ci ha confermato la mancanza di copertura complessiva per l’opera. Inutile girarci intorno: i costi sono lievitati, quindi mancano le risorse".

Lo scenario peggiore, però, cioè che l’infrastruttura non si farà mai, Corsini lo rigetta: "Non credo si arriverà a tanto, ma di certo i tempi si allungano, siamo già in ritardo di un anno".

Non è un segreto che il costo del Passante di Nuova Generazione sia lievitato a 2,9 miliardi, più 600 milioni di opere di adduzione (le compensazioni green). Cifre non sostenibili e il governo pare non disposto a metterci una pezza. Morale: si sta come d’autunno sugli alberi le foglie, nella piena incertezza.

Autostrade ha ribadito che l’opera è prioritaria e ha fatto sapere che sta lavorando per "ottimizzare i costi", con i tecnici che stanno rivedendo il progetto, con aggiustamenti su ponti e viadotti. Basterà? Di certo, la Regione ha già messo diversi paletti. Il primo riguarda proprio le opere green: "Le compensazioni ambientali non si toccano, non sono negoziabili", manda a dire Corsini. Allo stesso modo non convince l’ipotesi di prorogare la concessione da parte di Autostrade: "Se si va in quella direzione, il Passante non si fa più. Se si inizia una negoziazione su questo, il rischio, davvero, è perdere altri anni di tempo, quindi per noi questa strada non è percorribile".

Nessuna certezza, infine, sul cronoprogramma dei lavori, che in verità era stato dettagliato nell’ottobre 2022 proprio in Regione dall’ad di Aspi Roberto Tomasi. "In quell’occasione – ricorda Corsini – era stata annunciato un iter più rapido, togliendo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Peccato che, poi, hanno previsto comunque un secondo parere da un ente certificatore esterno, appesantendo comunque la burocrazia...".

L’auspicio di veder partire il Lotto 1 dopo l’estate, come anticipato da Corsini prima dell’incontro, è stato disatteso. "Credo che la Festa dell’Unità potrà restare al Parco Nord fino alle Regionali...", scherza l’assessore. Da quello che trapela, infatti, se ne parlerà almeno nel 2025. Rimandato a settembre, invece, l’ok al Pef (il piano economico finanziario complessivo di Autostrade). Un via libera che deve arrivare dal ministero. E proprio al ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, con il vice Galeazzo Bignami, busserà a breve la Regione per chiedere un incontro, sperando che "lo stallo venga smentito".