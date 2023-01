Pedone investito sulle strisce Denunciato il pirata

Aveva investito un 59enne cinese sulle strisce pedonali in via Giovanni XXIII a Budrio all’alba di lunedì, durante un temporale. Lo aveva aiutato a tirarsi su, per poi lasciarlo al bar più vicino, di proprietà del figlio dell’investito. L’autista, poi, era risalito a bordo della macchina e se n’era andato. La Polizia locale aveva, poche ore dopo, lanciato un accorato appello, sui social network, affinché chi aveva visto o sapesse qualcosa si facesse avanti. Ma ad incastrare l’investitore, trovato dai vigili di Budrio e denunciato, sono stati i filmati di alcune telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso la targa della vettura. La polizia locale è dunque riuscita a risalire al percorso fatto dall’investitore, un italiano di 69 anni, che è stato denunciato per omissione di soccorso. Stando al codice della strada, infatti, non basta che l’autista abbia tirato su da terra il ferito, poiché non ha chiamato i soccorsi, né lasciato le proprie generalità.