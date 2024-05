"Per il miele un altro anno di sofferenza"

E’ tutta riposta sull’estate la speranza degli apicoltori italiani. Il settore si trova a fare i conti con una primavera pressoché fallimentare in ogni zona d’Italia. A certificarlo è l’Osservatorio del Miele di Castel San Pietro che proprio nelle scorse settimana ha fatto un bilancio della stagione che sta per andare in archivio. Se da una parte è presto per fare stime quantitative, è altrettanto certo che l’apicoltura professionale intravvede minacciosamente un’altra stagione critica". "Sul piano economico - dice il presidente dell’Osservatorio del Miele Giancarlo Naldi- va segnalato il ricorso massiccio all’alimentazione di soccorso che determina costi di produzione del miele molto alti". Le speranze sono dunque tutte riposte sull’estate che possa almeno garantire "una ripresa che permetta un recupero di reddito da parte delle imprese apistiche".