Per sfuggire al marito va in aeroporto

"Aiuto, una nostra parente è in pericolo, sta cercando di scappare: salvatela". È bastata una breve chiamata d’emergenza, arrivata sabato agli agenti dell’Interpol, per dare il via a una rete di salvataggio per mettere al sicuro una donna, una cittadina inglese sposata con un italiano, da una relazione tutt’altro che sana. Una condizione di maltrattamenti domestici, probabilmente protratta nel tempo, che ha portato la donna, originaria del Regno Unito, a tentare persino la fuga dal marito aguzzino, recandosi nella notte all’aeroporto Marconi.

La famiglia, nonostante fosse lontana chilometri dalla donna, ma evidentemente al corrente della condizione di violenza in cui viveva, ha deciso di contattare l’Interpol, per mettersi in contatto con le forze dell’ordine italiane, con l’intento di proteggerla. L’allarme è così arrivato ai carabinieri. E sono stati proprio i militari dell’Arma, a quel punto, a precipitarsi a casa della donna, dove però non hanno trovato nessuno. La vittima, infatti, nel frattempo si era già recata al Marconi con l’intento di prendere il primo volo per raggiungere la famiglia nel Regno Unito. È stata a questo punto avvertita la Polizia di Frontiera, che ha rintracciato la donna, l’ha tranquillizzata e assistita e ha poi raccolto la sua denuncia.

La donna aveva dei lividi, segni evidenti di percosse. E ha trovato la forza di raccontare il suo incubo agli agenti della Polaria. È stato di conseguenza attivato il Codice rosso e i militari dell’Arma sono andati alla ricerca del bruto. Tocca agli inquirenti, ora, il compito di ricostruire la vicenda e accertare le eventuali responsabilità dell’uomo.

Mariateresa Mastromarino