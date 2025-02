Pharma Saver, l’idea di Bi-Rex : "L’IA per non sprecare i medicinali"

Bi-rex è una delle otto competence center nazionali che si occupa di big data. Lo scopo dell’azienda è la digitalizzazione delle imprese e sopratutto essere un ponte tra il mondo universitario e le imprese, permettendo ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione con AD Consulting nasce Pharma Saver. Un prodotto che si propone di definire uno standard di riferimento per l’ottimizzazione dei flussi di gestione ospedaliera e farmaceutica. Il server rappresenta un’opportunità unica per il mondo della sanità poiché permetterebbe di gestire meglio e in maniera più intelligente le farmacie. Pharma Saver infatti "non è – ha affermato Andrea Goldoni di AD Consulting Spa – un semplice server gestionale dei magazzini delle farmacie ospedaliere, ma si tratta di un vero e proprio tools".

Pharma Saver "è un sistema – ha argomentato Fabio Lodi Rizzini, Ceo di Gkt Group – che si basa su una struttura SAAS, dunque consente agli utenti di connettersi ad app basate sul cloud; è adattabile ed è dotato di scalabilità, ossia è funzionale sia per la piccola farmacia, sia per quella ospedaliera. Pharma, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è in grado – continua – di dare valore e significato ai dati raccolti dopo averli armonizzati. Può fare delle predizioni, aiutando il farmacista a capire cosa ordinare e in quali quantità, anche facendo una distinzione tra farmaci brandizzati e generici. Revisiona le analisi degli ordini e capisce cosa sia utile o meno in un preciso momento. Pharma Saver – conclude – si presenta con una dashboard intuitiva e facile da usare per l’operatore sanitario".

"Le scienze della vita – ha dichiarato Elisabetta Maini, responsabile Area Ricerca e Innovazione Reti Europee – sono una tematica prioritaria per l’Emilia-Romagna. Nel mese di marzo ci sarà l’apertura dei bandi Step. La regione Emilia-Romagna – continua – ha aderito, nell’ambito del programma Horizon, a Regional Innovation Valley. Una collaborazione con 20 partner provenienti da diversi paesi, l’accesso a 900mila euro per bandi a cascata, ai quali si sommano 900mila euro provenienti dalla Regione".

Mirko Di Meo