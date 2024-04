Pilvi Takala: il disagio, l’arte e l’etica

All’interno della mostra ’Vertigo – Video Scenarios of Rapid Changes’, oggi alle 18.30 la Fondazione Mast ospita nell’auditorium di via Speranza, Pilvi Takala per il talk ’Il disagio come metodo artistico’, in dialogo con Urs Stahel. Il video artista parlerà dell’impiego del senso di imbarazzo e disagio nella sua pratica, in particolare nel progetto più recente ’Close Watch’ ispirato alla sua esperienza come guardia di sicurezza, analizza come le guardie affrontano i dilemmi etici nel loro lavoro quotidiano