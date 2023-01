Pista di pattinaggio a San lazzaro, i 5 Stelle attaccano: "Spreco energetico inutile"

La pista di pattinaggio allestita in piazza a San lazzaro

San Lazzaro, 3 gennaio 2023 – “La pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Bracci, a San Lazzaro, in un anno di gravi problematiche per il caro bollette, era poi così necessaria o era meglio risparmiare?". Questa la domanda, anzi la polemica, che ha mosso, nell’ultimo consiglio comunale del 2022, la minoranza pentastellata per voce del capogruppo Luciano Tentoni.

Il consigliere d’opposizione, che in merito ha presentato anche un’interrogazione, ha dichiarato: "Anche quest’anno in piazza Bracci è stata installata la pista di pattinaggio su ghiaccio. Peccato che la crisi energetica ha imposto scelte drastiche sul contenimento dei consumi. I Comuni riducono l’illuminazione pubblica, ci sono ordinanze dei sindaci che impongono riduzioni di temperatura all’interno degli immobili privati e alle attività commerciali. Qui si fa la pista di pattinaggio che, dal punto di vista energetico, tanto economica non è di certo".

Tentoni, poi, prosegue: "Al nostro Question Time sui consumi previsti in termini energetici, sulla necessità di avviare anche quest’anno tale attività e se tale attività, visti i consumi attesi, fosse compatibile con l’ordinanza sindacale sul contenimento dei consumi energetici, l’amministrazione ha risposto che tali consumi, essendo a carico dell’esercente non sono in contrasto con l’ordinanza e non sono un costo per l’amministrazione. Certo, riguarda il riscaldamento l’ordinanza e la bolletta la paga il commerciante, ma pur sempre di consumi di energetici. Due pesi e due misure evidentemente".



Il pentastellato , poi, specifica: "Ma capiamo di cosa stiamo parlando in termini di consumi attesi. Per il periodo di installazione secondo quanto dichiarato dall’assessore Juri Guidi saranno 52mila Kw/h di energia elettrica e 850 mc di acqua potabile consumata. Circa quello che una famiglia di 4 persone in media consuma in 19 anni (si capito bene 19 anni) di energia elettrica e circa 2 anni di fabbisogno idrico per la medesima famiglia. Era proprio opportuno in tempi di crisi energetica dare corso a tale attività?. Noi riteniamo di no e contestiamo fermamente la scelta operata dall’amministrazione".

Replica l’assessore alla Comunicazione e Marketing Territoriale Juri Guidi che ribadisce quanto già affermato in consiglio: "Come amministrazione abbiamo stanziato fondi per aiutare le famiglie in difficoltà. Il tema energia è molto serio, e infatti sono stati presi tutti i provvedimenti necessari per contenere i costi e salvaguardare sicurezza e vivibilità del territorio. Come già ampiamente spiegato, i costi della pista di pattinaggio sono esclusivamente a carico del gestore che l’ha installata".