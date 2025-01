Polpi in mare contro il granchio blu

La Regione ha previsto nel bilancio 2025 un ulteriore stanziamento di un milione di euro di risorse regionali per far fronte all’emergenza granchio blu. Fondi che saranno dedicati a coprire le spese sostenute dalle imprese per il suo smaltimento e trasporto, e che si aggiungono ai due milioni già finanziati nel 2023 e 2024, tra ristori e rimborsi. E alle porte c’è una collaborazione con l’università di Bologna per sperimentare un progetto di contrasto al crostaceo attraverso il popolamento in specifici ambiti marini di polpi, che riuscirebbero- questo è l’auspicio- a contenere il moltiplicarsi dei granchi. Il massimo impegno della Regione è stato ribadito a Goro dal presidente Michele de Pascale (foto) e dall’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, che hanno incontrato le associazioni delle imprese e delle coop locali, insieme alla sindaca Marika Bugnoli e al primo cittadino di Comacchio, Pierluigi Negri. Proprio Goro e i canali adduttori di Comacchio sono le aree maggiormente colpite in Italia dalla diffusione del granchio blu: qui venivano prodotte circa 16mila tonnellate di vongole - che corrispondono al 55% della produzione italiana e al 40% di quella europea - con un’occupazione di circa 1.700 addetti.