Premi ai commercianti che eliminano i rifiuti

Sono dieci le attività del territorio vincitrici del bando del Comune di San Lazzaro di Savena che ha messo a disposizione incentivi destinati ai gestori di attività e pubblici esercizi per promuovere azioni mirate per la riduzione dei rifiuti urbani. Contributi che sosterranno parte delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 per l’installazione, ad esempio, di erogatori di acqua alla spina e caraffe in materiale durevole, confezioni riutilizzabili e lavabili per l’asporto, dispenser o altri dispositivi per la vendita di prodotti sfusi sia liquidi che solidi, bicchieri riutilizzabili e lavabili, solo se associati all’eliminazione dei bicchieri monouso. E ancora spese di noleggio, iscrizioni ad app o altri servizi volti alla gestione dell’asporto in contenitori a rendere, shopper in stoffa o altre confezioni riutilizzabili e così via. A ognuna sarà erogato un contributo di massimo 1000 euro. "Nel 2019 avevamo annunciato la volontà di diventare un Comune plastic free – spiega il sindaco Isabella Conti – e dopo aver raggiunto questo grande obiettivo in due anni, adesso puntiamo a tutte quelle azioni mirate che possono portare alla riduzione dei rifiuti urbani. Ognuno può fare la sua parte".

Così l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli: "L’Emilia Romagna è la regione che con 640 kgabitante l’anno ha la produzione di rifiuti più alta a livello nazionale. In questo contesto sono necessari progetti e iniziative che contribuiscano a ridurre i rifiuti, in particolare gli imballaggi di plastica. Ritengo che la partecipazione di attività così diverse fra loro al bando pubblicato dall’amministrazione sia un segnale importante, che indica quanto il commercio locale sia in grado di partecipare concretamente alla transizione ecologica". Soddisfatta della partecipazione delle imprese anche l’assessore al Commercio Sara Bonafè: "Premiare le attività commerciali che nonostante la crisi imposta dal Covid e dalla crisi energetica, continuano a investire nel territorio tutelando l’ambiente a 360 gradi è fondamentale. I gestori di locali e ristoranti che hanno vinto i contributi messi a bando dal Comune si sono impegnati mettendo in atto azioni concrete".

Zoe Pederzini