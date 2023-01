Prima paziente e poi infermiere, Cristian: "Scelta ispirata da voi del Rizzoli di Bologna"

Prima paziente e poi infermiere "Scelta ispirata da voi del Rizzoli"

Bologna, 18 gennaio 2023 – "Nella mia vita voi, professionisti sanitari, e il Rizzoli, ospedale di eccellenza, siete entrati due volte, perché prima mi avete curato e poi perché mi avete ispirato a diventare infermiere". Cristian Zaprov, 21 anni, di Piacenza, durante le festività natalizie ha deciso di mettere nero su bianco i suoi sentimenti e di scrivere una lettera di ringraziamento agli operatori dell’Istituto ortopedico che lo hanno conosciuto da ragazzino, durante i ricoveri seguiti a due interventi chirurgici, lo hanno visto crescere, e adesso, tra un controllo e l’altro, seguono i suoi studi in Infermieristica. "Ci affezioniamo anche noi" Il chirurgo sorpreso dal testo La lussazione di entrambe le rotule, i dolori alle ginocchia e le difficoltà a rimanere in equilibrio avevano portato l’adolescente sotto le Due Torri. "La prima tappa all’ospedale Gugliemo da Saliceto di Piacenza, lì ero andato per una visita dal dottor Giovanni Trisolino del Rizzoli, è stato lui che ha compreso quali erano i miei problemi e poi mi ha operato alle ginocchia", ricorda il futuro infermiere. "La lettera vuole essere un elogio a tutti voi, vorrei raccontarvi la mia storia, iniziata nel lontano 2016, quando all’età di 15 anni appena compiuti vengo operato...