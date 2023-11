"Problemi e disagi alla residenza Ergo"

Da oltre un mese sono senza acqua calda, mentre gli ascensori si bloccano in continuazione e qualcuno prende pure la scossa quando tocca porte e finestre. Tanto che in molti hanno iniziato ad ammalarsi o ad avere attacchi di panico. A denunciarlo è un gruppo di studenti universitari della residenza Carducci, gestita da Ergo. "A nessuno importa di noi – lamentano i giovani – abbiamo scritto a tantissime associazioni universitarie e nessuno fa niente. Ergo non fa altro che dirci che dobbiamo aspettare. È ormai quasi dicembre e non possiamo permetterci di vivere in queste condizioni". "Interpellata, l’azienda per il diritto allo studio fa sapere che i problemi sono finalmente in via di risoluzione. La mancanza di acqua calda, spiega alla ‘Dire’ la direttrice di Ergo Patrizia Mondin, è in realtà "solo nelle ore di punta", e cioè quando viene usata da molti contemporaneamente (ha 282 posti). Si sarebbe rotto uno dei tre boiler che garantiscono l’acqua in aggiunta alla caldaia. "Stiamo risolvendo", commenta la direttrice di Ergo, che domani sarà alla residenza Carducci per parlare direttamente con gli studenti.