Prodotti tipici, altri sei hanno il marchio De.Co

Ci sono il carciofo violetto di San Luca, l’albicocca reale e la mela rosa romana, ma pure il garganello e gli ‘imbutini’. Sono le specialità tradizionali bolognesi che hanno ottenuto i nuovi riconoscimento ‘De.Co’ da parte del Comune di Bologna. La giunta Lepore ha approvato ieri la delibera che assegna a questi prodotti tipici il marchio di denominazione comunale d’origine, nato per salvaguardare, valorizzare e promuovere le risorse del territorio.

Il carciofo violetto di San Luca è una produzione d’eccellenza tipica delle colline bolognesi e presidio slow food. Gli imbutini sono un tipo di pasta di semola ideata a Ozzano e prodotta da ‘Sapori in forma’. La mela rosa romana è un frutto antico dell’Appennino. Tre eccellenze agroalimentari vengono in particolare dal territorio imolese: l’albicocca reale; la ricciola, tipico prodotto da forno; il garganello, pasta all’uovo con ricetta depositata. "Abbiamo deciso di aderire a questo brand del Comune e della Città metropolitana perché crediamo sia un’ulteriore opportunità per il nostro territorio di valorizzare le attività e i prodotti agroalimentari – spiega Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura del comune di Imola – oltre a essere uno strumento per la promozione dell’immagine. Attraverso questo brand, i nostri prodotti potranno rendersi anche più distintivi". Dopo i primi tre prodotti, aggiunge Raffini, "ne abbiamo già individuati altri sei che inseriremo nei prossimi anni".

Ad oggi, il registro dei prodotti ‘De.Co’ comprende il tortellino, il ragù alla bolognese, il tagliere Salsamentari, la tagliatella al ragù, lo strichetto e l’olio extra vergine d’oliva dei colli di Bologna, ma anche l’arte del merletto ad ago con tecnica Aemilia Ars e la kermesse felsinea del Festival del tortellino.