Qn Distretti, l’incontro. Le sfide del territorio: "Marconi, prorogato lo stop ai voli notturni"

Qn Distretti, il ciclo di incontri che Quotidiano Nazionale dedica all’impatto socio-economico delle principali filiere di produzione regionali, ha fatto tappa a Bologna con il convegno ‘Innovazione, sostenibilità nel trasporto, packaging e logistica: prospettive per un futuro resiliente’. Organizzato alla Fondazione Fashion Research, all’incontro è intervenuto anche il viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami: "Il Governo – ha spiegato – riconosce l’importanza strategica della logistica. Si è raggiunto un traguardo importante per l’Italia e la Romagna, che vedrà il porto di Ravenna fare da perno per la ZLS e coinvolgerà tutto il territorio". Per Bologna, il viceministro ha sottolineato che è stata "firmata l’ordinanza per la proroga dello stop dei voli notturni di Enac" su richiesta del Comune. Dopo il saluto di Pietro Cervellati, brand ambassador Fondazione Fashion Research Italy, al panel ‘Un’integrazione strategica per la mobilità sostenibile-visioni politiche a confronto’, moderato dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, ha partecipato l’assessore regionale alla Mobilità Andrea Corsini.

Che, in riferimento alle sfide del futuro, ha spiegato: "È fondamentale tenere insieme lo sviluppo del territorio con la mobilità delle merci e la sostenibilità ambientale. Una parte dell’opinione pubblica ha tentato di contrapporre la sostenibilità con lo sviluppo, ma le due cose possono andare di pari passo. Le prossime sfide sono quelle legate alla partenza di grandi infrastrutture stradali, oggetto di riflessione da molto tempo. L’iter burocratico è un problema di questo Paese. Se la valutazione dell’impatto ambientale del Passante e di altre infrastrutture fosse stata fatta dall’assessorato dell’Emilia Romagna, sarebbero già state realizzate".

Al tavolo anche Cesare Alemanni, scrittore e giornalista autore del libro ‘La signora delle merci’: "È un testo che affronta la logistica come forza. Una disciplina che razionalizza lo spostamento delle merci. La logistica è contemporanea, perché ha a cuore l’ottimizzazione che si applica ai consumi, che scorre in parallelo alla sostenibilità".

In collegamento anche il presidente e ad di Ima, Alberto Vacchi: "La mobilità ci riguarda non solo come imprese, ma come cittadini e incide sulla qualità della vita". In merito al packaging ha sottolineato come sia "una fonte per conservare e trasportare le merci" e che la "nuova frontiera è quella di prevedere materiali non plastici".

"Per noi il mondo dei trasporti e della logistica è strategico – aggiunge Riccardo Fracassi, responsabile operativo Gruppo Ghedini/Ghedauto –: essere qui è fondamentale". L’incontro è stato realizzato con l’Università Luiss Guido Carli e grazie al contributo di Bper Banca e dei partner Ima, Bi-Rex, Gruppo Ghedini / Ghedauto, Grimaldi Lines, Caab, Cna, Morc2, Peluso Group, Saca, Sgarzi, Sicamion, Stella Operazioni Doganali, Transcoop, Unioncamere Emilia-Romagna.