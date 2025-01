Referendum contro la Città 30, ecco i banchetti

Domani giornata di banchetti a sostegno del referendum contro la Città 30, a Bologna, per FdI e FI. Il gruppo meloniano in Consiglio comunale "si mobilita in tutti i quartieri", annuncia una nota. Quella del referendum contro la Città 30, dunque, "è un’opportunità importante per tutti i cittadini", ricordando che il termine

per la raccolta firme scade il 25 gennaio. I banchetti saranno davanti al teatro Testoni, al mercatino di Santa Viola, in piazza dei Martiri, ai giardini Margherita, al Mercato Cirenaica, in via Bellaria, in piazza Galvani e in via D’Azeglio. FI terrà un banchetto in via Santo Stefano. "Bologna 30 è una misura ideologica imposta dall’alto", dichiara il segretario cittadino Lanfranco Massari. Sulla barricate anche Cristiano Di Martino, segretario cittadino della Lega: "La raccolta firme sta andando avanti. Le stiamo raccogliendo ogni giorno"