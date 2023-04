Reggiani, laurea ad honorem in Ingegneria meccanica

Laurea ad honorem in Ingegneria Meccanica a Maurizio Reggiani (foto), vice presidente Motorsport di Automobili Lamborghini. La cerimonia si terrà domani, alle 17, nell’Aula Magna di Santa Lucia. Con la laurea ad honorem, l’Alma Mater riconosce a Maurizio Reggiani – che terrà una lezione sull’evoluzione del ruolo del progettista nella Motor Valley – il merito di aver contribuito allo sviluppo del territorio e della tecnologia italiana, grazie alla sua capacità di trasformare le proprie visioni in ricerca, poi in prodotti e, infine, in ricchezza per il territorio.