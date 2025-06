Ruffini e il progetto ’Più Uno’: "La politica dell’uguaglianza per non tagliare fuori i cittadini"

Combattere le disuguaglianze e far tornare le persone a partecipare alla vita pubblica. Sono questi alcuni dei temi di cui si parlerà stasera a Villa Pallavicini. L’appuntamento è con Ernesto Maria Ruffini, autore del libro ’Più Uno’, edito da Feltrinelli, per una riflessione pubblica sul valore della partecipazione democratica e sull’urgenza di una nuova politica dell’uguaglianza. L’incontro si terrà alle 21 nell’ambito della rassegna ’LIBeRI – Incontri con protagonisti della cultura, dello sport, dell’arte’, che quest’anno è dedicata al tema della speranza.

A dialogare con Ruffini sarà Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. Modererà l’incontro Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Carlino, Nazione e Giorno.

’Più Uno’ è un libro, ma anche una piattaforma – www.piu.uno – che raccoglie spunti, bisogni e proposte di chi oggi fatica a riconoscersi nel dibattito politico. È un invito a partecipare, a rimettere al centro della discussione pubblica le persone, le disuguaglianze, il senso di comunità. Un progetto che punta a ricostruire fiducia e coinvolgimento, in un tempo in cui sembrano prevalere la sfiducia e l’isolamento. Nel solco della Costituzione, Ruffini, l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate che nei mesi scorsi era stato ritenuto un papabile federatore dell’area riformista, propone "una visione della politica non come esercizio del potere, ma come spazio comune da abitare insieme, con responsabilità e visione".

Da pochi giorni, inoltre, Ruffini ha lanciato in tutta Italia i Comitati ’Più Uno’, promotori di partecipazione politica, discussione e voto consapevole.