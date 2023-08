Rumori Coop in via Repubblica L’intervento dei tecnici

In merito alla lettera pubblicata sul vostro quotidiano riguardo la coop di Via della Repubblica teniamo a precisare quanto segue. Coop Alleanza 3.0 dà grande importanza alle segnalazioni dei suoi soci e consumatori. Proprio per questo, già prima della fine di luglio la Cooperativa aveva avviato una serie di verifiche – svolte sia dai Vigili del Fuoco sia dai tecnici manutentori degli impianti oggetto delle osservazioni ricevute – per assicurarsi che tali macchinari, che fanno parte dell’impianto frigorifero del punto vendita, fossero correttamente operativi.

Desideriamo dunque ringraziare voi e la vostra lettrice per darci l’opportunità di confermare che tutte le verifiche svolte sul buon funzionamenti di tali impianti hanno dato esito positivo.

Ufficio Stampa Coop Alleanza 3.0