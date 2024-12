Sangue in via Saragozza a Bologna: misteriosa aggressione

Bologna, 22 dicembre 2024 – La polizia sta indagando sul misterioso ferimento di un italiano avvenuto questa notte in via Saragozza. L’uomo è stato soccorso dal 118 attorno alle 5 del mattino sotto i portici a poca distanza dall’incrocio con via Audinot, ma sul posto non sono intervenute le forze dell’ordine.

Solo nelle ore successive la circostanza è stata riferita alla Questura, quando alcuni residenti hanno segnalato una chiazza di sangue sul marciapiede del portico.

Sul posto si è portata quindi la polizia scientifica per eseguire i rilievi sulle tracce, mentre sono in corso le indagini per ricostruire la possibile aggressione di cui sarebbe stato vittima l’uomo.

Fra negozianti e residenti della zona si è diffusa la voce di una rissa fra stranieri, ma ogni conclusione è rimandata agli accertamenti avviati dalla polizia