L'alluvione a Bologna in 10 foto

Bologna 21 ottobre 2024 - A Bologna si spala il fango e si affrontano i primi disagi da giorno feriale (anche con le scuole chiuse, domani riaperte) dopo l'alluvione di sabato notte. Una notte da incubo, in cui la furia dell'acqua si è riversata sulle strade della città dopo sei ore di pioggia caduta in quantità mai vista prima, 160 millimetri, ovvero la stessa che cade in due mesi di autunno. In città è esondato il torrente Ravone e l'Aposa è uscito dalla sua sede sotterranea e le sue acque hanno allagato via San Mamolo e dintorni. Sono Andrea Costa e Riva Reno le altre zone in cui le strade si sono trasformate in fiumi. In provincia, sono in ginocchio Budrio, San Lazzaro e Pianoro. Dove l'alluvione è fatale, un ragazzo di 20 anni muore nella sua auto, sorpreso da una piena torrenziale.