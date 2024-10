Scuole a Bologna e provincia 22 ottobre 2024: quali chiuse o aperte, la decisione dopo le verifiche strutturali

Bologna, 21 ottobre 2024 – Le scuole saranno aperte domani 22 ottobre nel Bolognese? A Bologna riapriranno i nidi e le scuole di ogni ordine e grado in città. “Sono in corso alcuni sopralluoghi puntuali scuola per scuola – si legge in una nota del Comune – e la eventuale chiusura di singoli plessi sarà comunicata direttamente dalle scuole alle famiglie. A tutte le scuole si darà disposizione di non far uscire i bambini nei giardini scolastici”. Si attende invece la decisione per gli edifici in provincia.

L'Emilia Romagna intanto fa i conti con i danni del maltempo, a Bologna si spala il fango e si affrontano i primi disagi da giorno feriale dopo l'alluvione di sabato notte, ma le previsioni meteo prevedono altre piogge nei prossimi giorni sia pure senza l'intensità della settimana scorsa. Stando al bollettino emesso questa mattina da Arpae già questo pomeriggio sono attese "deboli pioviggini più probabili sui rilievi centro-orientali" della regione. Deboli piogge sono attese anche per domani sempre nell'area centro-orientale".

Alluvione a Bologna, strade allagate: cittadini e vigili del fuoco al lavoro nelle strade

Oggi "è la giornata del ripristino - afferma il sindaco di Bologna Matteo Lepore - per questo le scuole sono chiuse, perché alcune strade hanno bisogno di controllo così come gli edifici scolastici e i parchi: gli alberi da monitorare sono tanti". Nell'area metropolitana, invece, "la situazione è più complicata". In provincia sono in corso le verifiche strutturali negli istituti scolastici, la decisione sulla riapertura è attesa nel pomeriggio.

Le scuole chiuse oggi 21 ottobre

Oggi le scuole sono rimaste chiuse a Bologna: sospese le attività educative e didattiche in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Stop alle lezioni anche Budrio, Pianoro. Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado aperte a San Lazzaro, sospese, invece, le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado (istituti superiori). Niente lezioni oggi nel Modenese a Rovereto (nido Girotondo, scuola d'infanzia M. Gilioli, scuola primaria Battisti e scuola secondaria di primo grado Gasparini, a Bastiglia e Bomporto. A Modena le scuole sono rimaste aperte, con alcune eccezioni per le scuole vicino ai fiumi.