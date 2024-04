Schianto auto-tir, ferito un uomo

Un malore o un colpo di sonno potrebbero essere all’origine dello spaventoso incidente stradale che ieri, poco dopo l’ora di pranzo, si è verificato sulla Nuova Bazzanese. Un’automobilista, diretto verso Bazzano, aveva appena superato l’incrocio con la via Lunga quando ha invaso improvvisamente la corsia opposta, scontrandosi con un autocarro che viaggiava in direzione opposta. L’impatto ha scagliato l’autovettura in una vertiginosa carambola contro un altro autocarro. Il conducente dell’auto è stato estratto dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia locale di Valsamoggia e trasportato in codice di media gravità all’ospedale per diverse ferite, non è in pericolo di vita.