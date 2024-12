Scuole chiuse il 14 dicembre a Calcara e Pragatto

Valsamoggia, 13 dicembre 2024 - Restano chiuse domani 14 dicembre le scuole medie di Calcara e Pragatto a causa del guasto nella condotta del gas, perforata da una trivella di una ditta che gestiva un cantiere a Crespellano per conto di Enel. Numerosi cittadini da ieri pomeriggio sono senza riscaldamento e senza il gas per cucinare. Oggi sono rimasti chiusi "i nidi di Crespellano e Calcara e le scuole materne, elementari e medie di Crespellano e Calcara oltre alla sede di Crespellano dell’Istituto Veronelli. Chiusa anche la biblioteca di Crespellano". Quest'ultima sarà chiusa fino a lunedì.

Intanto è stata riaperta, e quindi è tornata alla normalità, la circolazione stradale su Via Lunga. La riattivazione dei servizi è iniziata nel pomeriggio e andrà avanti fino alle 23 circa per poi ricominciare alle 7.30 di domani.

I tecnici, circa 60, sono già al lavoro da ieri pomeriggio. Il personale di Hera riattiverà progressivamente le 6.000: le operazioni, nel rispetto degli orari, proseguiranno a oltranza fino alla completa riattivazione di tutti gli utenti. La priorità è stata data alle utenze sensibili (ad esempio le Case di riposo), ma gli interventi sono in corso su tutto il territorio interessato. Le ditte della zona industriale saranno interessate dall'intervento di riattivazione nella giornata di domani 14 dicembre. Le utenze , in tutto seimila fra Crespellano, Anzola e Monte San Pietro, sono collegate a cabine secondarie e quindi, dopo le prove di riattivazione della conduttura principale, bisognerà sbloccare le singole cabine. Il Coc, Centro operativo comunale è attivo per il monitoraggio della situazione . Per urgenze, rimane attivo il centralino della Polizia Locale di Valsamoggia: 800261616.

Come avviene la riattivazione

Gli operatori di Hera passano a riattivare i contatori porta a porto. "È quindi consigliabile - spiega il Comune di Valsamoggia - che i cittadini garantiscano la presenza nelle proprie abitazioni per permettere la riapertura del servizio. Se le squadre di Hera non trovano nessuno in casa, lasciano un volantino con i numeri di telefono da contattare per prenotare l’intervento di riattivazione del contatore. "La riattivazione dei contatori, nel rispetto delle procedure di sicurezza - fa saper l'ente -, deve essere operata esclusivamente dal personale di Hera. Le manovre autonome, oltre a non rispettare le procedure di sicurezza, possono provocare danni e ritardi al ripristino della pressurizzazione della rete".