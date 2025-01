Serrande abbassate e traffico in tilt

La Champions paralizza Bologna e le vie del centro. La causa è la chiusura di buona parte dell’area limitrofa allo stadio Dall’Ara durante tutto il pomeriggio e la serata di ieri, dunque prima e durante la partenza in corteo dei tifosi del Dortmund. Per più di un’ora il caos ha regnato sovrano. Per gestire il grande afflusso di sostenitori delle due squadre e garantire la sicurezza, centinaia di agenti sono stati impiegati lungo le ‘zone calde’ del traffico. In via Andrea Costa, alcuni bar hanno scelto di abbassare le serrande a causa del flusso d’auto bloccato e per timore di spaccate da parte di qualche tifoso facinoroso.