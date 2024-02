Gli sferra una coltellata al collo al culmine di una lite: è gravissimo. Caccia all’aggressore

Bologna, 29 febbraio 2025 – È stato trasportato in condizioni gravissime, al Maggiore, ferito con una coltellata sferrata al collo.

Sul posto anche la polizia scientifica

L’uomo, un nordafricano ospite della struttura Casa Willy di via Pallavicini, è stato aggredito da un altro straniero, al culmine di una lite avvenuta, a quanto si apprende, nella struttura.

Non sono chiari i motivi della violenza, su cui adesso sta indagando la polizia, subito intervenuta in via Pallavicini, chiamata dagli operatori del centro. Assieme alle Volanti, anche la Scientifica sul posto.

La vittima è stata trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore dai sanitari del 118.

L’altro uomo si era allontanato prima dell’arrivo degli agenti, che adesso lo stanno cercando.