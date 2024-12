Sicurezza: 64 agenti in prova alla questura di Bologna

Bologna, 18 dicembre 2024 – Da ieri il dipartimento della pubblica sicurezza ha assegnato 64 agenti in prova alla Questura di Bologna.

Questi giovani, vincitori di concorso, hanno frequentato il 227° corso di formazione presso varie scuole di formazione dislocate su tutto il territorio nazionale, prestando giuramento il 12 dicembre.

Ora saranno impegnati nella cosiddetta ‘fase di applicazione’ pratica fino al prossimo 6 aprile.

La Questura di Bologna, per l’occasione, organizza diverse attività nel corso dei prossimi giorni, al fine di orientare e avviare i nuovi colleghi alla vita lavorativa nella realtà del territorio bolognese.

Il questore Antonio Sbordone

Per agevolare il raggiungimento della caserma Smiraglia ieri, giorno di arrivo e presa in forza dei colleghi, è stato predisposto anche un servizio navetta per gli studenti, dalla stazione di Bologna Centrale.

Oggi invece il questore Antonio Sbordone ha accolto e dato il benvenuto ai 64 agenti, sottolineando i valori a cui la Polizia di Stato si ispira, augurando ai neo-poliziotti un buon lavoro.

Nei giorni successivi questi incontreranno il vicario del questore, Amedeo Pazzanese, e i dirigenti di diversi uffici della Questura, che forniranno ai giovani agenti nozioni in merito alla deontologia professionale, all’assetto formale, al corretto impiego dei mezzi e veicoli di servizio, al tema delle relazioni esterne e dell’utilizzo dei social, nonché ulteriori utili informazioni circa le attività di servizio.