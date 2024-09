Sottopasso via Gobetti a Bologna allagato e chiuso: le opposizioni insorgono

Bologna, 30 agosto 2024 – Sono bastati alcuni rovesci per allagare completamente e rendere impossibile percorrere il sottopasso di via Gobetti che è stato chiuso al traffico, creando altri disagi a una viabilità urbana già in difficoltà a causa dei tanti lavori in corso.

Le proteste delle opposizioni non si sono fatte aspettare, questa volta sono stati i consiglieri comunali di Forza Italia Valentina Castaldini e Nicola Stanzani a denunciare la criticità della situazione: “La città è ostaggio dei cantieri, ma soprattutto di un sindaco che non ha ben chiaro che a breve la vita cittadina tornerà alla completa normalità”.

Valentina Castaldini, 47 anni, consigliere comunale per Forza Italia a Bologna

Con le elezioni alle porte, l’affondo degli azzurri prosegue: “Non solo un sottopasso importante come quello di via Gobetti non è accessibile, ma non ci sono nemmeno segnali di maestranze al lavoro. Auspichiamo che il sindaco giochi meno con le deleghe amministrative - e si preoccupi meno di come dovrà essere composta la futura giunta regionale -, e faccia più il sindaco, avendo più a cuore il bene comune e l'interesse dei cittadini”.