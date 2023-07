Storie magiche in strada Porretta è una favola

Ritorna questo pomeriggio ad Alto Reno Terme "Porretta nelle favole", un festival di narrazione delle fiabe arricchito da musica e spettacoli. Come di consueto anche questa sesta edizione prevede una camminata fino al borgo Le Croci di Capugnano. Seguendo la guida di Michela Marcacci, i bambini sono invitati a percorrere un sentiero di circa 5 chilometri per poi cenare nel borgo dove alle 21.15 si terrà lo spettacolo serale "Le Fiabole", con la partecipazione di Matteo Belli accompagnato dalle musiche di Stefano e Adele Delvecchio. Al termine è possibile svolgere il ritorno in notturna. In caso di maltempo la camminata è annullata, mentre la rappresentazione andrà in scena al teatro Testoni di Porretta.

Domani, invece, l’iniziativa si sposta sul sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena dove alle 18, alle 20.30 e alle 21.30 si svilupperà il percorso immersivo "Arcipelago" a cura del Teatro Telaio di Angelo Facchetti e Francesca Franzè. Attraverso una serie di giochi di luce i giovani partecipanti si ritroveranno immersi in un arcipelago di cui saranno sia protagonisti che spettatori. Domenica pomeriggio il gran finale a Biagioni con tre spettacoli consecutivi. Alle 18 sarà rappresentato "Attenti al Lupo" di Matteo Belli, mentre alle 19.30 toccherà a "L’oracolo bandito di Matteo Curatella". Alle 21 partirà l’ultima rappresentazione di questa sesta edizione, si tratta di "Le storia del matto" di Matteo Curatella.

Alcune iniziative necessitano di prenotazione e visitando la pagina Facebook "Porretta nelle favole" è possibile avere maggiori informazione su ogni spettacolo ed eventualmente sapere a chi rivolgersi per poter partecipare. Tutte le rappresentazioni sono gratuite e hanno il patrocinio del comune di Alto Reno Terme e della Città Metropolitana di Bologna.

Massimo Selleri