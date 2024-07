Taxi, il bando delle nuove licenze è un caso: "Patente impossibile, non ci sono date d’esame"

Bologna, 1 luglio 2024 – “Devo prendere la patente per guidare il taxi entro il 2 luglio. Ma non ci sono esami. È tutto bloccato: se uno vuol diventare tassista, a Bologna nel 2024 non può farlo. Il bando del Comune fatto così non serve a nulla".

Taxi, le licenze della discordia: impossibile fare gli esami per avere la patente richiesta

Lo strano tappo che si viene a creare per chi vorrebbe diventare tassista, sfruttando il bando delle nuove 72 nuove licenze emesso due settimane fa dal Comune, lo racconta il bolognese Francesco Govi. Che, appunto, non ha una patente per guidare il taxi e per acquistare una nuova licenza deve sostenere un ulteriore esame per il registro in Camera di commercio. Tempi strettissimi, per chi come lui ha aspettato il maggio del 2024 per avere la certezza della pubblicazione del bando.

"Saputo a maggio del bando, che comunque era incerto, mi sono subito attivato con la motorizzazione con tutte le attività propedeutiche per sostenere l’esame per la patente KB, necessaria per guidare un taxi - racconta Govi –. Dal corso per il primo soccorso alla visita anamnestica, le ho fatte tutte velocemente per guadagnare tempo. Dieci giorni dopo aver completato, tutto, ho chiamato la Camera di commercio per capire come fare a fare l’altro esame, quello che serve per la registrazione abilitativa. Quindi la sorpresa amara".

Di fatto, sembrerebbe che una data per fare l’esame abilitativo non ci sarebbe fino all’autunno. "Così mi è stato detto per telefono, a Bologna niente almeno fino a settembre. Ecco quindi che ho pensato di essere spacciato – racconta ancora Govi –, fino a quando non ho appreso che lo stesso esame, valido ovunque, avrei potuto sostenerlo a metà luglio a Forlì. Peccato però che l’iscrizione alla sessione forlivese verrebbe a scadere lunedì primo luglio. E per iscriversi la conditio sine qua non è il possesso della patente KB. Per la quale io stesso sto aspettando ancora una data dalla motorizzazione per sostenere l’esame. Non mi aspettavo tutte queste difficoltà".

Le somme che tira Govi sono amare. "Il bando del Comune, che scade il 30 agosto, è praticamente inaccessibile per chi volesse intraprendere la professione. Avrei dovuto muovermi con anticipo, a inizio anno? Forse sì, ma il bando era incerto, non si sapeva bene come muoversi fino a qualche mese fa – continua il cittadino –. La patente KB costa del resto circa 700 euro, si impiegano soldi e tempo, che senso ha fare un bando per 72 nuove licenze se chi vuole provarci non ha i tempi tecnici per farlo? Solo chi è già tassista può farlo, e questo non mi sembra giusto. Peraltro, l’esame della patente puoi farlo solo nella motorizzazione di riferimento del proprio domicilio, quindi sono comunque legato ai tempi della motorizzazione di Bologna. A Forlì poi, se avessi avuto il tempo di farlo, avrei dovuto preparami nella topografia della città. La topografia di Forlì per fare il tassista a Bologna? Tutto questo non ha senso, gli uffici non rispondono, i cittadini vivono al buio. Un bando che, con questi problemi, mi aspetto che vada quasi deserto".