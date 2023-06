"Terzo settore, esenzioni Imu"

"Il mondo del terzo settore e più in generale il mondo del privato sociale rappresenta una risorsa di enorme valore per la nostra città creando benessere senza pesare sulla spesa pubblica. Bisogna sostenerlo, Bologna è la città della solidarietà, ecco perché anche il Comune di Bologna dovrebbe finalmente abbracciare la facoltà prevista dalla legge 1602019, che ha introdotto una importante novità per il settore no-profit e non solo, prevedendo la possibilità per i Comuni di introdurre l’esenzione dell’Imu sugli immobili dati in comodato gratuito agli enti territoriali o a enti non commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali". La battaglia è di Samuela Quercioli (foto), consigliera comunale di ‘Bologna ci piace’, che lunedì presenterà un ordine del giorno con il quale inviterà la giunta "a modificare il regolamento Imu, aggiungendo, dopo l’art. 4, il seguente art. 4 bis: ‘Esenzione per i comodati. E’ prevista l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari’. Quercioli è molto determinata. "Considerato che molte amministrazioni hanno già recepito a livello locale quest’opportunità, abbiamo avviato un’interlocuzione molto proficua con l’assessore Roberta Li Calzi. Ma non avendo ricevuto risposta, crediamo sia giunto il momento che il Comune dimostri con i fatti la vicinanza ai cittadini".

pa. ros.