Torna l'evento 'O la va o la spacca' per ricordare Giacomo Bulgarelli

Torna l’evento tanto atteso ’O la va o la spacca’, organizzato dall’associazione Pro Portonovis, che vuole tenere vivo il ricordo di Giacomo Bulgarelli nato a Portonovo di Medicina il 24 ottobre 1940 e scomparso a Bologna il 12 febbraio 2009. L’iniziativa è giovedì, 1 maggio.

Bulgarelli, al quale è intitolata quella che una volta era la curva Andrea Costa, al Dall’Ara, è sempre un ricordo speciale. Per chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare, per chi ne ha sentito raccontare le gesta.

E per chi lo ha apprezzato come puntuale commentatore televisivo. Sempre con la sua Bologna nel cuore. Campione d’Europa con l’Italia nel 1968, Giacomino, con il suo numero 8, è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo scudetto del Bologna, vinto nel 1964, all’Olimpico, nello spareggio con l’Inter.

E Bulgarelli era in campo anche nel 1974, sempre all’Olimpico, quando il Bologna, piegando il Palermo ai rigori, vinse la seconda Coppa Italia. Il mini torneo dedicato alla leggenda rossoblù attira ogni anno tanti appassionati e vedrà fronteggiarsi le vecchie glorie rossoblù con la squadra locale del Portonovo. Ci sarà un arbitro d’eccezione: Massimiliano Ferrerio, il papà di Davide, massacrato a 21 anni mentre era in vacanza a Crotone per un scambio di persona, nell’agosto del 2022, e da allora in coma irreversibile, tenuto in vita dalle macchine in ospedale. Massimiliano sta portando avanti, assieme agli altri famigliari – mamma Giusy e il fratello Alessandro –, una battaglia giudiziaria perché sia giudicato anche il ’quinto uomo’, colui che indirizzò i carnefici verso il figlio. Davide è un tifoso sfegatato del Bologna: prima della tragedia, era sempre allo stadio, che definiva ’una seconda casa’ per lui e i tifosi rossoblù li chiamava ’fratelli’.

In mattinata l’amichevole, dalle 14,30 il torneo della categoria pulcini. Non mancherà lo stand gastronomico al campo sportivo di via Zambrini 1.

