Tram, a Bologna si parte con la Linea Rossa. “Cambierà la città”

Bologna, 26 aprile 2023 – “Finalmente si parte, il tram è un’opera strategica per la mobilità di Bologna e non solo, che il governo ci ha chiesto di realizzare nei tempi previsti. E così sarà”.

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha idealmente tagliato il nastro del cantierone della Linea Rossa del Tram, nell’area incolta all’incrocio tra via Marco Emilio Lepido e via Persicetana, quella che diventerà il grande capolinea di Borgo Panigale. Presenti anche gli operai del cantiere in partenze e i tecnici progettisti dell’infrastruttura, che sono gli stessi che hanno realizzato il tram di Firenze.

Lepore inaugura assieme agli operai il cantiere della Linea Rossa del Tram

Sotto il sole, Lepore ha benedetto una realizzazione nei tempi. “Anche nella Linea Rossa ci sono fondi dal Pnrr, quindi l’obiettivo è completarla entro il 2026 – ha spiegato il sindaco -, entro la fine di questo mandato. Su questa città c’è un investimento dal Pnrr di oltre un miliardo di euro, con il tram ultimato consegneremo ai bolognesi una città rinnovata. I problemi ci saranno durante i cantieri – ha aggiunto il sindaco, ma la professionalità di chi ci lavorerà ci aiuterà a superarli. E staremo vicino alle attività commerciali, gli indennizzi saranno mirati e verranno aiutate con un’analisi caso per caso, così come successo con il Cantierone Bobo delle vie Ugo Bassi E Rizzoli tra il 2015 e il 2016”.

Con Lepore, sul palco, c’erano anche l’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli, e la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli. Domani partirà un altro cantiere permanente che sarà dedicato alla costruzione del capolinea nord della Rossa, situato al polo fieristico. Il terminale Fiera-Michelino "costituirà un vero e proprio centro di mobilità integrata al servizio della città e dei visitatori della Fiera”, recita il comunicato del Comune.