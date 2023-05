Tribunale dei minori Due nuove aule e una sala d’attesa

"La bellezza salva le persone". Così la presidente del tribunale per i minorenni Gabriella Tomai inaugura le due aule nuove di zecca al Pratello, ricavate nella ex chiesa del tribunale. Al taglio del nastro e al successivo incontro di presentazione ha partecipato anche l’arcivescovo Matteo Zuppi, che le ha benedette: vi verranno celebrate udienze sia penali sia civili. Le aule diventano così tre e in più è stata realizzata una sala d’attesa, ovviando al problema per cui finora chi attendeva il proprio processo doveva farlo fuori, all’aperto, sotto tendoni più o meno di fortuna.

C’è però un imminente trasloco all’orizzonte per Procura e tribunale del Pratello: entro l’estate infatti dovranno sistemarsi provvisoriamente altrove, per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione necessari, che dureranno due anni. Resteranno però in uso le aule appena inaugurate. La nuova location è già stata individuata, in centro. Poi, nel Pratello ristrutturato, potrebbe sorgere anche un’aula di ascolto protetto, ora assente.

"I ragazzi dell’Emilia-Romagna non sono solo quelli delle baby gang – ci tiene a sottolineare Tomai –. Tanti fanno bei percorsi rieducativi o stanno dando prova di sé nell’attuale emergenza delle alluvioni. Per questo abbiamo deciso di inaugurare le aule nonostante l’accaduto: è un segnale di cambiamento. La bellezza aiuta, anche negli spazi, perché i ragazzi hanno bisogno di ordine e armonia". Siccome poi sempre più spesso "minori di 14 anni, non imputabili, compiono gesti gravi, il nostro lavoro è anche quello di intervenire per intercettare i disagi familiari profondi, superiori alle competenze dell’amministrazione penale e dei servizi sociali", chiarisce Tomai, nonostante "un organico insufficiente a gestire l’intero distretto regionale".