Tributo ai Queen di Diego Basso

Sentire dal vivo i brani del leggendario gruppo britannico Queen come ’We Will Rock You’ sarà possibile questa sera al Teatro Celebrazioni alle 21, grazie alla tournée musicale dal direttore d’orchestra Diego Basso. La sua idea è stata di dedicare un tributo alla band di Freddy Mercury, con un riarrangiamento completo in versione sinfonica dei pezzi classici della band di ‘Glam Rock’. Il maestro sarà accompagnato sul palco dall’Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana, ospite speciale sarà Stef Burns (chitarrista di Vasco). Sul palco i vocalist di Art Voice Academy, e il soprano Claudia Sasso.