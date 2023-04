"Troppa tolleranza con bici e monopattini"

"Troppo poche le multe a biciclette e monopattini". Numeri alla mano, Giulio Venturi (foto), consigliere comunale e portavoce della Lega, attacca l’amministrazione Lepore.

Nel 2021, secondo i dati forniti dalla polizia locale a Venturi in risposta a un’interrogazione, le multe a biciclette sono state 474; numero salito a 976 l’anno scorso; 61 i verbali alla data del 20 marzo 2023. Quanto ai monopattini, le multe sono state 49 nel 2021, 51 nel 2022 e due nei primi tre mesi di quest’anno.

"Appare del tutto evidente – commenta il leghista – come nonostante i numerosi comportamenti sbagliati a cui ognuno di noi quotidianamente assiste", il numero di multe a bici e monopattini "sia estremamente esiguo, a danno prevalentemente di pedoni e categorie deboli".

Venturi sottolinea quindi come a fronte della "grande solerzia, da parte del Comune, a sanzionare auto e scooter", non vi sia "altrettanta attenzione a chi circola in bici o monopattino (qui il numero di sanzioni sfiora il ridicolo), contromano, sotto ai portici, passa con il semaforo rosso o circola privo di dispositivi luminosi".

Venturi denuncia "la pericolosità dei monopattini che sfrecciano tra i pedoni" e di quei ciclisti che "nonostante le piste ciclabili spuntino come funghi preferiscono scorrazzare sotto ai portici. Siamo tutti favorevoli a una mobilità sostenibile, ma andrebbero abbandonate e superate quelle battaglie ideologiche a cui ormai da troppi anni la sinistra ci ha abituati".

Il proprietario del mezzo privato a motore "è un benestante da sanzionare, a cui rendere la vita impossibile a forza di divieti e multe, mentre il ciclista è sempre e comunque dalla parte della ragione e va avvantaggiato anche quando infrange palesemente le regole. Il numero bassissimo di sanzioni è eloquente e dimostra che ad oggi esistono due pesi e due misure".